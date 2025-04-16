الشروع في إحصاء الأساتذة حملة الماجستير بعلامة أقل من 12 لهذا السبب 

من المنتظر أن تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في احصاء الأساتذة حملة الماجستير بعلامة أقل من 12 بغرض تسجيلهم في الدكتوراه.

وجاء هذا بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والوصاية

من جهة أخرى وفي نطاق هذا الاجتماع، عبرت الاتحادية عن وقوفها المستمر مع مساعي القطاع لتطوير الجامعة الجزائرية باعتبارها. قاطرة وفضاء حيوي عرف، جملة من الورشات التي تترجم الإرادة الحقيقية لإرساء. ما يعزز جودة التكوين ويخلق القيمة المضافة للغاية الاقتصادية.

ويضمن التفتح الأكبر للمؤسسة الجامعية والبحثية على محيطها. حيث تشيد الاتحادية بجهود السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإطارات الوزارة في إطار تجسيد الترابط الرقمي وتعزيز رقمنة المؤسسات الجامعية. والبحثية للرفع من كفاءة التسيير، وتنوه الاتحادية بإيجابية إرساء مشاريع المدارس الوطنية لتكوين النخب وتعزيز الامتياز العلمي .