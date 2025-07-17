الشروع في إعداد دفتر الشروط الخاص بالصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية

ترأس وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الخميس بمقر الوزارة، لقاء ضم المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال الصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية. وهذا من أجل وضع فريق عمل مكلّف بإعداد دفتر شروط ومرجع خاص بهذا النشاط الإستراتيجي.

الإجتماع جاء في إطار المقاربة التشاركية والتشاورية التي اعتمدتها وزارة الصناعة في تنظيم وإعادة بعث مختلف النشاطات الصناعية. حيث استمع الوزير إلى انشغالات المتعاملين الإقتصاديين والمهنيين. وشدّد على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد دفتر الشروط في أقرب الآجال. بهدف وضع إطار تنظيمي واضح وفعّال لدعم وتطوير هذه الشعبة.

وأضافت الوزارة، أن هذه المبادرة التشاورية التي أطلقتها الوزارة منذ أكثر من شهرين تهدف إلى بناء صناعة إلكترونية وكهرومنزلية وطنية حقيقية، من خلال تعزيز منظومة المناولة المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتصدير، خاصة نحو الأسواق الإفريقية ذات الإمكانيات الكبيرة.

وأكد الوزير، أن الوزارة تبقى ملتزمة بمرافقة المتعاملين في هذا القطاع الإستراتيجي، من خلال توفير الظروف الملائمة لتطوير نشاطهم وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي.