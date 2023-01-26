الشروع في إعداد مواضيع السانكيام بداية من هذا التاريخ

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 13 من شهر أفريل القادم للإنطلاق في إعداد مواضيع التقييمات الكتابية، لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.

وتنطلق العملية فعليا مباشرة بعد الإنتهاء من عملية التكوين الولائية لمفتشي المواد.

كما أكدت الوزارة أن طبع مواضيع التقييمات الكتابية سيكون في أجل أقصاه 25 افريل.

أما بالنسبة لتقييم التعبير الشفوي والتواصل بالنسبة للغات فينطلق مع بداية الفصل الثالث، على أن تنتهي وجوبا قبل الإنتهاء من التقييمات الكتابية.

وبالنسبة لتقييم الأداء القرائي بالنسبة للغات وحسن استظهار القرآن الكريم. فتنطلق العملية مع بداية الفصل الثالث. على أن تنتهي وجوبا قبل الإنتهاء من التقييمات الكتابية.