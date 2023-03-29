الشروع في إعداد مواضيع امتحان تقييم المكتسبات

انطلقت عمية إعداد مواضيع تقييم المكتسبات على مستوى المقاطعات التفتيشية، في المواد التي يدرس بها تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، ووفقا للمنهاج والمواضيع التي درسوها فعلا داخل القسم.

ويشرف على العملية مفتشي التعليم الابتدائي، إضافة الى أساتذة لهم خبرة تجاوزت ال10 سنوات، يعملون على إعداد المواضيع وفق النموذج الذي أرسلته وزارة التربية الوطنية، ونتائج التكوين التي خضع لها الاساتذة والمدراء والمفتشين على حد سواء.

وستحول المواضيع التي يتم إعدادها إلى “بنك المواضيع” الذي سيتم منه إختيار المواضيع الخاصة بالامتحان بالقرعة وهذا حسب كل مقاطعة تفتيشية.

هذا وينطلق الإمتحان في 30 أفريل القادم على أن يستمر الى غاية 25 من شهر ماي.

للاشارة يحتوي التقييم على جوانب أخرى مثل الإلتزام بآداب الإستماع أثناء الدرس. وإدراك موضوع الخطاب، وتدوين رؤوس الأقلام. وكذا التجاوب مع التعلمات والمشاركة في تحليل الخطاب.

ويتم إجراء الإمتحان في مؤسسة كل تلميذ، وتحت إشراف اساتذتهم. وتجرى التقييمات الكتابية في أيام غير متتالية في المواقيت الرسمية للدراسة.

ويتم إعداد جدول سير التقييمات الكتابية لكل مقاطعة أو المقاطعات التي تشترك في مواضيع موحدة، بناء على الرزنامة بمراعاة توحيد توقيت إجراء تقييم كل مادة.