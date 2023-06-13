الشروع في إنتاج لقاحات الأطفال والأنسولين مطلع 2024

كشف الرئيس المدير العام لمجمع “صيدال”، وسيم قويدري، أن المجمهع سيشرع في انتاج لقاحات الأطفال وكذا الأنسولين بداية من الثلاثي الأول من سنة 2024.

وأوضح المتحدث خلال نزوله ضيفا على برنامج “52 دقيقة اقتصاد” على قناة النهار، أن إنتاج لقاحات الأطفال ليس بالأمر السهل والمجمع في طريق تأهيل الانتاج أين سيشرع في عملية التعليب ليتم بعدها الشروع في انتاج لقاحات الأطفال وكذا الأنسولين.

كما أشار قويدري، أن مجمع “صيدال” سبق وأن أنتج لقاحات كورونا بولاية قسنطية في وقت وجيز. وهذا ما أكسب الفريق العامل عليها خبرة ما يخدم في انتاج اللقاحات.

وبخصوص أنواع اللقاحات التي ستنتج محليا أكد ذات المسؤول أن المجمع يعمل على انتاج كل أنواع اللقاحات الخاصة بالأطفال تقريبا. وقال ” سنعمل على تصدير الكثير منها لأننا نحتاج كميات صغير بالإضافة إلى أن المعدات التي لدينا تكفينا وتكفي كل افريقيا”.

وفي ذات السياق، أشار المتحدث أنه حاليا يتم انتاج الأنسولين، وبحلول سنة 2024 سيتم الشروع في انتاج أقلام الأنسولين.

كما قال الرئيس المدير العام لمجمع صيدال ” نسعى ليكون انتاج الأنسولين 100 بالمائة محلي من أول خطوة إلى آخرها”

وجدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سبق وأن اسدى تعليمات بانتاج لقاحات الاطفال والأنسولين خلال اجتماع مجلس الوزراء أواخر شهر ديسمبر .