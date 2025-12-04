الشروع في إنجاز أكثر من 28 ألف سكن “عدل 3” بهذه الولايات!

قام اليوم الخميس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل رفقة والي ولاية تبسة أحمد بلحداد. بوضع حجر أساس لمشروع 1000 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار” عدل 3 ” ببولحاف الدير .

العملية جاءت عملا بتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي. والرامية إلى مواصلة توطين 46000 وحدة سكنية لصيغة برنامح البيع بالإيجار “عدل 3” بمختلف ولايات الوطن . وتعد هذه المحطة الخامسة لعملية توطين برنامج عدل 3 .

للإشارة فإنٌ عدد السكنات التي تم توطينها منذ إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إشارة إنطلاق أول مشروع بقسنطينة إلى 14050 وحدة سكنية لعدل 3 موزعة على 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي قسنطينة . 1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني ( البكرات ) ولاية ورقلة . 2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني اولاد خالد ولاية سعيدة . 1400 وحدة سكنية بولاية المدية . 1000 وحدة سكنية ببولحاف الدير ولاية تبسة .