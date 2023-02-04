الشروع في إنجاز الأشغال الحراجية للوقاية من حرائق الغابات

أعلنت وزارة الفلاحة، عن الشروع في ورشات إنجاز الأشغال الحراجية التي تندرج في إطار المخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات وحمايتها.

وحسب بيان للوزارة، شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال مؤسسة الهندسة الريفية GGR تحت الوصاية، يوم الأربعاء. بإنجاز أعمال صيانة لخنادق الجدار الناري في ثلاث ولايات متضررة من حرائق الغابات خلال صائفة 2022.

وتم مباشرة هذه الأشغال بصفة إستباقية، قبل أجالها المحددة وذلك نظرا إلى كثافة وضخامة الأشغال.

وأكد البيان، أنه تم تسخير وسائل بشرية هامة لهاته العملية، كما تم تعبئة العتاد الثقيل والألات الخاصة بالأشغال.

وتهدف هذه العمليات والتدابير الإستباقية إلى حماية السكان والثروة الغابية.