الشروع في إنجاز سكنات عدل 3 بالأغواط

أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رفقة والي ولاية الأغواط، محمد بن مالك، على وضع حجر الأساس لمشروع 1150 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3” بالأغواط.

وحسب بيان لوكالة عدل، تعد هذه هي المحطة السابعة لعملية توطين برنامج عدل 3.

للإشارة فإن عدد السكنات التي تم توطينها منذ إعطاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إشارة إنطلاق أول مشروع بقسنطينة إلى 17600 وحدة سكنية لعدل 3 موزعة كالتالي:

8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي قسنطينة. و1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني “البكرات”، ولاية ورقلة.

وكذا 2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني اولاد خالد ولاية سعيدة. و1400 وحدة سكنية بالمدية، و1000 وحدة سكنية ببولحاف الدير بولاية تبسة. و2400 وحدة سكنية بولاية معسكر، و1150 وحدة سكنية بولاية الأغواط.

ويأتي هذا تنفيذاً توجيهات، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي. والرامية إلى المواصلة في عملية توطين برنامج “عدل 3” بولايات الوطن.