الشروع في إنجاز محطة تطهير المياه بأدرار قريبا

أعلنت وزارة الموارد المائية، أنه سيتم الشروع في انجاز محطة التطهير لأدرار في الأسابيع المقبلة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما سيتم الانطلاق في أشغال تحويل مجرى مياه الصرف بعيدا عن السكنات قصور كوسان ويوزان بتمويل قدره مليار دج، حسب بيان للوزارة.

هذا ويواصل وزير الموارد المائية، براقي ارزقي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، زيارتهم الميدانية لولايات الجنوب.

وأكد وزير الموارد المائية، اليوم الإثنين، خلال وقوفه بأدرار، أن الولاية تسجل نوعا من التأخر في مجال التطهير.

أين معدل الربط لم يتعدى 65 بالمائة، خلافا على المعدل الوطن والذي يبلغ 93 بالمائة، يضيف الوزير.