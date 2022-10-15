الشروع في إنجاز مصنع لتصنيع سيارات “فيات” بطفراوي في وهران

كشف والي ولاية وهران سعيد سعيود، أنه سيتم قريبا الشروع في إنجاز مصنع لتصنيع سيارات “فيات” بطفراوي.

وحسب بيان لولاية وهران، فإنه وفي إطار تجسيد مشروع إنتاج المركبات النفعية والسياحية ترأس السعيد سعيود والي ولاية وهران، اجتماع مع ممثلي المجموعة الصناعية ستيلانتيس. التي تضم في حافظتها علامة “فيات”، والتي تعتبر رابع اكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم. بحضور إطارات من الوزارة الأولى ووزارة الصناعة وإطارات الولاية.

كما أشار البيان، إلى أن الوالي سعيود، صرّح بأنه سيقدم كل التسهيلات اللازمة. كما سيسهر على التجسيد الفعلي لهذا المشروع عملا بتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي هذه المشاريع أهمية كبيرة.

وقام الوالي بمرافقة ممثلي مجموعة ستيلانتيس إلى طفراوي لمعاينة والإطلاع على الأرضية التي سيكون عليها مصنع علامة “فيات”. أين صرح الوالي بانه سيقف على تسريع وتيرة إنجاز هذا المصنع لدخوله حيز الإنتاج في اقرب الآجال. تجسيدا لمساعي ومجهودات الدولة التي توليها للمشاريع الصناعية التي تدخل في إطار قانون الإسثتمار الجديد.