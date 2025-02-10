الشروع في إيداع طلبات الترخيص لفتح مطاعم الرحمة

أعلنت المقاطعات الإدارية عن الشروع في استقبال طلبات فتح مطاعم إطعام عابر السبيل.

وحسب إعلان للمقاطعة الإدارية لبراقي، يخص المواطنين و فعاليات المجتمع المدني المعنيين بتحضير مائدة الإفطار الجماعي للصائمين طيلة شهر رمضان الكريم لسنة 2025. حيث عليهم التقرب من مصالح البلديات الثلاث للمقاطعة الإدارية لبراقي. من أجل إيداع طلبات ترخيص لفتح مطاعم إطعام عابر السبيل. حتى يتسنى للجنة المقاطعة الإدارية لبراقي من انجاز المهام الموكلة لها و إعداد الرخص في الأجل المحددة.

وأضاف الإعلان، أن الإجراء جاء في إطار متابعة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم لسنة 2025. و من أجل تهيئة كل الظروف المناسبة لاستقبال الشهر الفضيل. لاسيما في ما يخص الحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين من خلال السهر على توفير شروط النظافة و الوقاية من أي خطر مرتقب من شأنه المساس بالسكينة العمومية.

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