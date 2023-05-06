الشروع في إيداع ملفات الحركة التنقلية للأساتذة بداية من 11 ماي

من المنتظر أن يتم الشروع في إيداع الملفات الخاصة بالحركة التنقلية للأساتذة بداية من 11 ماي الجاري، على مستوى مديريات التربية. كي يتسنى إحصاء المناصب الشاغرة .

ويتم إيداع الملفات على مستوى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني وهذا تحضيرا للموسم الدراسي 2023-2024.

ومن الشروط الواجب أن تتوفر في الأستاذ الراغب في الدخول في الحركة التنقلية. أن يكون معينين بصفة نهائية في المنصب الحالي وتتوفر فيه شروط المكوث في المنصب 03 سنوات.

كما أن المناصب المشغولة من طرف المعينين بصفة مؤقتة و الذين استوفوا المدة القانونية للمكوث. تدرج تلقائيا ضمن قائمة المناصب الشاغرة اين يجبر صاحبها على المشاركة في الحركة التنقلية.

ويأتي هذا في الوقت الذي شرعت فيه مديريات التربية في ضبط عدد المناصب الشاغرة خلال السنة الجارية. والمناصب التي ستكون متوفرة خلال الموسم الدراسي المقبل للمقبلين على التقاعد.

وحسب المعلومات المتوفرة فقد شرعت بعض مديريات التربية على المستوى الوطني عمليات جرد المناصب الشاغرة للأساتذة. في قطاع التربية الوطنية تحسبا لتوظيف خريجي المدارس العليا او التعاقد مع خريجي الجامعات.