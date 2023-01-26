الشروع في اختيار الأساتذة المكلفين بإعداد أسئلة باك 2023

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمات إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني أمرتهم بالشروع في إعداد القائمة الإسمية للأساتذة المرشحين لإعداد اسئلة بكالوريا دورة 2023.

ومنحت الوزارة مهلة شهر لإتمام العملية، قبل التوصل إلى القائمة النهائية التي ستدخل معسكر إعداد الأسئلة بداية من شهر ماي وإلى غاية الانتهاء من الامتحان .

وحددت الوزارة جملة من الشروط من بينها دفتر صحي يثبت تلقيهم للقاح كورونا قبل الدخول لمركز إعداد الأسئلة.

كما يشترط في الأساتذة توفّر خبرة تصل 10 سنوات بالنسبة والتوقيع على تعهد يضمن سرية المعلومات وعدم البوح بها لأي كان حتى ولو كان زميلا له.

وقد أمر الوزير شخصيا بضرورة إختيار الأساتذة الأكفاء والشروع في العملية بداية من الأسبوع القادم كي يتسنى للديوان من ضبط أموره من خلال تحديد قائمة احتياطية بداية شهر ماي في حال حدث مكروه. أو عارض مرضي لأحد الأساتذة الذي تم اختيارهم وهذا قصد تعويضه بالقائمة الاحتياطية.