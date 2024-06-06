الشروع في استخراج وصل تأكيد التسجيل في السنة أولى إبتدائي

يشرع الأولياء اليوم في استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي. وهي العملية التي تتواصل إلى غاية 15 جوان الجاري.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد دعت جميع الأولياء الذين سجلوا أبناءهم، في السنة الأولى ابتدائي، إلى ضرورة استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل في الفترة الممتدة من 06 إلى 15 جوان 2024.

وتتم العملية عبر حساباتهم على الفضاء المخصص لهم ضمن ذات النظام المعلوماتي من خلال الرابط: https://awlyaa.education.dz

وأشارت وزارة التربية إلى أنه يتعين على الاولياء الاحتفاظ بالوصل تحسبا للمراحل المتبقية. كما أن فترة التسجيلات في السنة الأولى إبتدائي انتهت يوم الجمعة 31 ماي الجاري منتصف الليل.