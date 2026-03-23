الشروع في استغلال منجم الفوسفات ببلاد الحدبة نهاية أفريل المقبل

كشف رئيس ديوان كاتبة الدولة للمناجم لدى وزير المحروقات والمناجم، جمال الدين شوتري. عن الشروع في استغلال منجم الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة نهاية أفريل المقبل. مع تخصيص رصيف للتصدير بميناء بجاية.

وقال شوتري خلال استضافته في برنامج “ضيف الأولى” للقناة الإذاعية الأولى، أن هناك تنسيق بين مختلف القطاعات لإنجاز مشروع الزنك والرصاص. فعلى مستوى مشروع تالة حمزة وواد أميزور، يتكفل قطاع الطاقة بربط شبكة الكهرباء. فيما يتولى قطاع الأشغال العمومية ربط الطريق بالمنفذ إلى الطريق السريع. بالإضافة كذلك إلى إنجاز جسر علوي يربط بين المنجم وقاعدة الحياة. إلى جانب الأشغال الجارية على مستوى ميناء بجاية الذي عرف تهيئة الرصيف الخاص قصد التصدير مستقبلا.

وأبرز شوتري أهمية تحريك الصناعة المنجمية ودور المشاريع الكبرى في تحقيق التحوّل الإقتصادي وتطوير الصناعات التحويلية. حيث أصبح قطاع المناجم من الركائز الأساسية لتنويع الإقتصاد الوطني خارج المحروقات. مضيفا أنه لتنفيذ هذه الاستراتيجية شرعت بلادنا في إنجاز مشاريع منجمية كبرى كانت تنتظر من يعيد بعث نشاطها. على غرار مشروع غارا جبيلات الذي دخل مرحلة الاستغلال الفعلي، ثم إطلاق المشروع الثاني المتمثل في استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة وواد أميزور. الذي لا يقل أهمية عن مشروع غارا جبيلات، كونه يمثل احتياطيا هاما ذا قيمة عالمية، إذ يصنف ضمن أكبر الاحتياطات عالميا،

كما يعد معدن الزنك من المواد النادرة نسبيا على المستوى الدولي، ما يزيد من أهمية استغلال هذا المنجم، الذي سيسهم في تلبية الطلب على هذه المادة المستوردة في مجملها حاليا، مع إمكانية تغطية السوق الوطنية وتصدير الفائض.

