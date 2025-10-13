أعلنت مصالح أمن ولاية تيبازة، عن الشروع في استقبال ملفات المترشحين لمسابقة توظيف أعوان الشرطة ذكور وإناث لسنة 2025.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت عن افتتاح مسابقة توظيف وتكوين أكثر من 22 ألف عون شرطة ذكور وإناث، عن طريق الاختبارات، بعنوان سنة 2025.

أين يخضع المشاركون للشروط القانونية المحددة، ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأمن الوطني.

وجديد مسابقة هذه السنه أنه تقرّر استثناءً رفع شرط سن المشاركة إلى 27 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة.

ويمكن للراغبين في الترشح تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة. والاطلاع على كافة شروط التوظيف عبر الموقع الإلكتروني. ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية.

كما يتم إيداع ملفات الترشح على مستوى مقرات أمن الدوائر أو أمن الولايات.

