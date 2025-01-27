الشروع في استلام ملفات الترشح لرئاسة الرابطة المحترفة

حدّدت الرابطة المحترفة لكرة القدم، التاريخ الخاص بايداع ملفات المترشحين الراغبين في تولي رئاسة الرابطة.

وحسب ما كشف عنه الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، سيتم الشروع في ايداع الملفات بتاريخ 26 جانفي الجاري، لتدوم إلى غاية 29 من دات الشهر.

وحسب ذات المصدر، سيتم دراسة ملفات المترشحين، والكشف عن قائمة المقبولين، بتاريخ 30 من شهر جانفي، على أن تستقبل الطعون يومي 1، و2 فيفري، ليتم الرد عليها بتاريخ 2 فيفري.

وسيتم الكشف عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة الرابطة المحترفة يوم 2 فيفري، لتجرى الجمعية الانتخابية يوم 5 فيفري 2025.