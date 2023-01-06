الشروع في اعتماد وسائل الإعلام لتغطية مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر

طلب البرلمان بغرفتيه، من مسؤولي وسائل الإعلام الإفادة بالقوائم الإسمية للفرق الصحفية والتقنية المكلفة بتغطية المؤتمر الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وحدد تاريخ 18 من ذات الشهر كآخر أجل لتسليم القوائم الإسمية للمشاركة في تغطية هذا المؤتمر الذي تحتضنه الجزائر.

بالإضافة إلى التقيد بجملة من الشروط المتمثلة في اعتماد صحفي ومصور بالنسبة للجرائد والمواقع الالكترونية”. و”صحفيين وفريقين تقنيين (مصوران وملتقط صوت) من كل قناة تلفزيونية”.

ولهذا الغرض، دعت ذات الهيئة إلى إرسال القوائم على أرقام الفاكس التالية 021.73.63.81/ 021.73.62.37 / 021.72.90.30.

مع تحميل الاستمارة وإرفاقها بصورة لكل صحفي، مصور أو تقني مكلف بالتغطية عبر الرابط التالي:

https://inscription.17puic.dz/registration_media.pdf

ثم إرسالها على البريد الالكتروني التالي: [email protected] .

يذكر أن هذا المؤتمر الذي سينظمه البرلمان الجزائري تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”. بمشاركة عدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة. يأتي في إطار “تعزيز دور الجزائر في مختلف المحافل البرلمانية العالمية”.

وكانت الجزائر قد احتضنت شهر مارس الماضي، أشغال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذية. التي تقرر فيها بالإجماع أن تعقد الدورة الحالية لمؤتمر الاتحاد بالجزائر. وهو ما “أبرز وزنها ودورها المحوري في هذه الهيئة البرلمانية العالمية”.

يذكر أن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تتكون عضويته حاليا من 54 مجلسا، كان قد عقد مؤتمره التأسيسي في 17 يونيو 1999.