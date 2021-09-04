الشروع في اقتناء سيارات إسعاف لفائدة الديوان الوطني للخدمات الجامعية

استمعت الحكومة، اليوم السبت، إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار اقتناء سيارات إسعاف لفائدة الديوان الوطني للخدمات الجامعية

وجاء في بيان للوزارة الأولى خلال ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة أنه في إطار تحسين ظروف التكفل بالطلبة على مستوى الأحياء الجامعية، أقر قطاع التعليم العالي الشروع في اقتناء سيارات إسعاف وتوزيعها على مستوى الهياكل التابعة للقطاع.

وبهذا الخصوص، طلب الوزير الأول من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السهر على تغطية مجمل احتياجات الجامعات والأحياء الجامعية من حيث وسائل نقل الـمرضى لفائدة الأساتذة والطلبة وكذا لفائدة الـمستخدمين الإداريين.