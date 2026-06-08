الشروع في الإجراءات العملية للتحضير المبكر لموسم حج 1448هـ/2027م

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رضوان معاش، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، على اجتماع اللجنة القطاعية الدائمة للتحضير ولتنظيم الحج. تنفيذا لوثيقة التحضيرات المبكرة لموسم حج 1448هـ/2027م، التي تسلّمها وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي. من سلطات المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج.

وقد جرى الاجتماع بحضور المدير العام للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية الأستاذ مراد معيزة. إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بتنظيم الحج. فيما شارك المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الدكتور الطاهر برايك من مكة المكرمة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخصص هذا الاجتماع للشروع في الإجراءات العملية المتعلقة بالتحضير المبكر لموسم حج 1448هـ/2027م . تنفيذاً للتوجيهات الرامية إلى ضمان تنظيم محكم للموسم المقبل.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور