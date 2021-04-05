الشروع في التخطيط لآلية تنفيدية تكلف بتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لاقتصاديات الثقافة

وعرف حضور رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأعضاء من الحكومة ومدير ديوان الوزير الأول.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة شديدة الحرص على بعث الصناعات الثقافية ومرافقة مشاريع سينيماتوغرافية جاري الاشتغال عليها من طرف متعاملين خواص، وأخرى التزم بها رجال أعمال مشاركون.

وتكلّف هذه الآلية بتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لاقتصاديات الثقافة والفنون.

كما كشفت الوزيرة عن الشروع فعليّا في التخطيط لآليّة تنفيذيّة رفيعة المستوى ومتعدّدة القطاعات بمرافقة وإشراف الوزارة الأولى.

وأعلنت الوزيرة عن فتح مكتب للاستثمار الثقافي في وزارة الثقافة والفنون.

ويكلف هذا المكتب بمرافقة وتوجيه أصحاب المشاريع والمستثمرين الخواص، واستحداث دور للمقاولاتية الثقافية في جميع ولايات الوطن.

كما أعلنت الوزيرة على: – انطلاق مشروع موقع التصوير السنيمائي الذي يتربع على مساحة 7 هكتار في تيميمون. -الافتتاح الوشيك لمركب سينمائي يتكون من ثلاث قاعات بمدينة وهران. -الشروع في إنجاز مركب سينمائي يتكون من ثلاث قاعات بأولاد فايت الجزائر العاصمة. -تطوير وتعزيز تخصّصات مدرسة التكوين المتخصص في الاستثمار والمناجمنت الثقافي بالعاصمة.