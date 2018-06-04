الشروع في التصدير من محطة الشحن الجوي للوادي

قدّمت المنظمة العالمية للشحن الاعتماد الرسمي،لمحطة الشحن الجوي للمنتوجات الفلاحية بمطار قمار بولايةالوادي.

المحطة تحتوي على جزئين جزء مخصّص للإستيراد والاخر للتصدير وغرفة تبريد بحجم 180 متر مكعب.

وهذا حسب ما تنص عليه بنود الهيئة الدولية لاعتماد المطارات كمراكز شحن جوي.

ومن شأن هذه المحطة ان تكون بوابة لتصدير المنتوجات الفلاحية الى كافة دول العالم واعطاء دفعة قوية للفلاح بالمنطقة.

للعمل على منتوجات ذلت جودة خاصة في ما يخص البطاطا والطماطم والفول السوداني والثوم وعديد المنتوجات الفلاحية.

التي تعرف كساد وتخلف خسائر كبيرة للفلاحين .

للاشارة فقط ان المحطة تم ترميمها من قبل المتعاملون الاقتصاديون ممثلة في التجمع الاقتصادي ورجال اعمال منةالمنطقة.