الشروع في الحصص التطبيقية لتربص الحكام الجزائريين في مصر

شرعت المجموعة الأولى من الحكام الجزائريين المتواجدين في العاصمة المصرية القاهرة، ابتداء من، يوم الأحد، في الاستفادة من حصص تطبيقية تتعلق باستخدام تقنية حكم “الـ “var”.

وقالت الفاف، في بيان، عبر الموقع الرسمي لها، عن تلقي الحكام تأهيلا بدنيا قبل الانتقال إلى استخدام جهاز الفار و تنفيذ تمارين عملية في الملعب بحضور اللاعبين، تحت إشراف خبراء من الفيفا و الكاف. و بمشاركة المدير الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف.

كما أضافت الفاف، أن الدورة التكوينية لهذه المجموعة، المكونة من 14 حكام، حتى 17 أوت 2024، على أن يصل الفوج الثاني من الحكام الجزائريين إلى القاهرة للاستفادة من نفس البرنامج، خلال الفترة من 18 إلى 28 أوت 2024.

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