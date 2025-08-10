الشروع في العمل بالإسم الجديد والهوية البصرية للخطوط الجوية الداخلية بداية من الغد

سيشرع المدير العام لشركة طاسيلي للطيران تطبيق الهوية البصرية والاسم الجديد لمؤسسة الخطوط الجوية الداخلية، في جميع التعاملات التي تقوم بها المؤسسة على غرار الوثائق الإدارية والدعائم الإشهارية، والزي الخاص بالموظفين.

وكذا عبر فضاءات المؤسسة وخلال الرحلات الجوية، بعدما تم الاعلان رسميا. عن ميلاد شركة الخطوط الجوية الداخلية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وحسب مراسلة إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى المدير العام لشركة طاسيلي للطيران بتاريخ السابع من شهر أوت الجاري حملت رقم 1127. تدعوه من خلالها بمباشرة العمل بالهوية البصرية لمؤسسة الخطوط الجوية الداخلية، وتطبيقها على جميع تعاملات المؤسسة.

وتنص الوثيقة التي اطلعت عليها “النهار أونلاين” والموقعة من طرف رئيس قسم الاستغلال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية. “في إطار التنفيذ التدريجي للشركة. أطلب منكم التكرم بإعداد خطة تنفيذ كاملة للهوية البصرية. ليتم تطبيقها على جميع الوسائط المتعلقة بالشركة، وهي الوثائق الإدارية، واللافتات. والوسائط الرقمية، وعناصر التسويق، وزي الموظفين، والشاشات وغيرها”.

واعتبارا من تاريخ الحادي عشر أوت الجاري-حسب مضمون الوثيقة- فإن الاعلانات عبر الرحلات الجوية. “يجب بثها تحت اسم “الخطوط الجوية الداخلية”.

وطلبت المؤسسة المالكة، من مدير شركة طاسيلي للطيران بضرورة إعلامها بصفة أسبوعية. حول مدى تطبيق الإجراءات وتجنيد القاعدة العمالية لهذا الغرض.

وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري الانتهاء كلية. من الإجراءات الكفيلة بضم ودمج شركة طاسيلي للطيران المملوكة في الأصل للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”.

ومن المنتظر أن تباشر شركة الخطوط الجوية الداخلية أولى رحلاتها بعد نقل الملكية قبل نهاية شهر أوت الجاري.