الشروع في العمل بالتوقيت الصيفي بولايات الجنوب غدا الأحد

أعلنت مصالح ولاية المنيعة، اليوم السبت، عن الشروع في العمل بالتوقيت الصيفي على غرار باقي الولايات الجنوبية، وهذا عبر المؤسسات والإدارات العمومية.

وجاء في بيان لمصالح الولاية “تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-272 المؤرخ في 13 أوت 2024. المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في 09 مارس 1997. المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-22 المؤرخ في 24 جويلية 2007. والذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية”.

وأشار المصدر نفسه، أنه سيتم البدء في تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي خلال الفترة الممتدة من 14 جوان 2026 إلى غاية 30 سبتمبر 2026، وهذا من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع وفق التوقيت المحدد بالمرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.

حيثت تم تحديد ساعات العمل خلال الفترة الصباحية من الساعة السابعة (07:00) إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12:00) منتصف النهار.

أما الفترة المسائية فستكون بداية من الساعة الثانية عشرة والنصف (12:30) إلى الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال.

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