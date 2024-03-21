الشروع في بيع السردين بـ 500 دج للكلغ عبر هذه الولايات

شُرع، اليوم، في تسويق سمك السردين بسعر500 دينارللكيلوغرام الواحد عبر نقاط البيع الثابتة.

وذلك في إطار البيع المباشر منتج- مستهلك، التي فتحها قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية عبر عدة ولايات الوطن.

وتم الاطلاق الرسمي للعملية على مستوى مسمكة الجزائر العاصمة، بحضور مسؤولين في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية. حيث عرفت العملية إقبالا معتبرا من طرف المواطنين.

وفي تصريح لـ وأج أوضح مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط سوق المنتجات الصيدية بالوزارة، هنتور عبد الرحمان، أن القطاع يهدف إلى ضبط السوق عبر توفير منتجات بأسعار في المتناول وتراعي خصوصيات الشهر الفضيل.

وأضاف ذات المسؤول أنه تم الترخيص للإستيراد بكميات أولية مدروسة ومحدودة وتنعكس على ضبط الأسعار وتسمح بتوازن السوق، عبر العديد من الولايات منها 8 طن في العاصمة و5 طن في عنابة و6 طن في قسنطينة.

كما يتم الترخيص للإستيراد في بعض فترات السنة لضبط المنتجات وتحقيق توازن في السوق، حيث تتميز الفترة الحالية بنقص الإنتاج المحلي.

وأكد هنتور، أن “إنتاج السردين يعاني خلال فترة ديسمبر-أبريل، من التقلبات الجوية والتيارات البحرية غير الملائمة التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الوطني لحدود 2000 طن في الشهر”.

وتعرف فترة ماي-نوفمبر بالوفرة، “بإنتاج متوسط يبلغ 6000 طن شهريا ما يسمح بضمان استقرار بيع السردين في حدود 500 دج دون الحاجة الى الاستيراد”.

ومنجهة اخرى ارجع هنتور ارتفاع أسعار السردين بشكل عام الى زيادة حجم الاستهلاك من هذه المادة وزيادة الكثافة السكانية وتغير نمط الاستهلاك.