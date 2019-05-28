الشروع في بيع «فينيات 2019» ابتداءً من 2 جوان

أسعار القسيمة لم يطرأ عليها أي تغيير بالمقارنة مع تلك المعتمدة في 2018

وزارة المالية حددت آخر أجل لاقتنائها بـ31 جويلية

تعفى من القسيمة السيارات المخصصة للمعوقين والسيارات التي تسير بـGPL

ذكّرت المديرية العامة للضرائب مالكي السيارات، أن مدّة تسديد قسيمة السيارات لسنة 2019، ستتم خلال الفترة الممتدة من الأحد 2 جوان إلى الأربعاء 31 جويلية 2019.

وذلك طيلة أيام الأسبوع من الساعة الـ8 صباحا إلى الرابعة مساءً، مع الإشارة إلى أن تسعيرة القسيمة لهذه السنة لم يطرأ عليها أي تغيير بالمقارنة مع تلك المعتمدة في 2018.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب أنه بالنسبة للسيارات السياحية والسيارات السياحية المهيأة كسيارات نفعية التي يقل عمرها عن 3 سنوات.

فإن تسعيرة القسيمة تتراوح ما بين 2.000 دج لسيارة ذات محرك «6 أحصنة» و4.000 دج من «7 إلى 9 أحصنة» ر10.000 دج «من 10 أحصنة فما فوق».

أما السيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات، تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ1.500 دج و3.000 دج و6.000 دج، فيما يتعلق بالسيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات.

فإن تسعيرة القسيمة حددت بـ1.000 دج و2.000 دج و4.000 دج، وأما السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات، فقد حددت تسعيرة القسيمة بـ500 دج و1.500 دج و3.000 دينار.

وبالنسبة للسيارات النفعية المخصصة للاستغلال، فإن تسعيرة القسيمة تتراوح بين 6.000 دج و12.000 دج و18.000 دج للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات.

فيما تتراوح تسعيرة القسيمة للسيارات التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق، ما بين 3.000 دج و5.000 دج و8.000 دج.

وفيما يخص سيارات النقل الجماعي للمسافرين، تم تحديد التسعيرة بـ5.000 دج و8.000 دج و12.000 دج و18.000 دج.

وذلك حسب عدد المقاعد بالنسبة للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات، فيما حددت تسعيرة القسيمة بـ3.000 دج و4.000 دج و6.000 دج و9.000 دج لتلك التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق.

وبخصوص السيارات التي تجهل سنة استعمالها، فإنه تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ500 دج للسيارات السياحية و3.000 دج للسيارات النفعية.

من جهة أخرى، ذكرت المديرية العامة للضرائب أنه تعفى من القسيمة السيارات ذات الترقيم التابعة للدولة والجماعات المحلية «البلديات والولايات».

والسيارات التي يتمتع مالكوها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية والسيارات المجهزة بعتاد صحي والسيارات المجهزة بعتاد ضد الحرائق.

كما تعفى من القسيمة السيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين والسيارات المجهزة بوقود غاز البترول الميع / وقود أو غاز طبيعي وقود.

وحسب المديرية العامة للضرائب، فإن الجرارات والآلات الفلاحية الأخرى والسيارات أقل من 4 عجلات «الدراجات النارية والدراجات

ذات المحرك وآلات الأشغال العمومية والمقطورات فإنها غير معنية بقسيمة السيارات.

وللحصول على قسيمة السيارات، أوضحت مديرية الضرائب أنها متوفرة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد بالنسبة لمالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين.

وأشارت ذات الهيئة إلى أنه تم تسخير كل الوسائل الضرورية لسير العملية في ظروف حسنة، داعية إلى تفادي الطوابير أمام نقاط بيع القسيمات وعدم انتظار الأيام الأخيرة للقيام بهذا الواجب القانوني.