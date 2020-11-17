الشروع في تجديد رخص التنقل الإستثنائية في وهران تدريجيا

أعلنت اللجنة الولائية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا لولاية وهران، أنه تقرر الشروع تدريجيا في تجديد رخص التنقل الاستثنائية خلال فترة الحجر الصحي.

وجاء في بيان للجنة، أنه يتعين على المعنيين التقرب من السلطة المصدرة للتراخيص لطلب التجديد قبل تاريخ 30 نوفمبر 2020.

وشدد البيان، على ضرورة تقديم النسخة الأصلية للرخصة الأولى والوثائق التي تبرر الحاجة إلى تجديدها.

ويعود للسلطة الإدارية الحق في تقدير إعادة التجديد من عدمه، يضيف البيان

كما تؤكد اللجنة إن الرخص القديمة تعد في حكم الملغاة تلقائيا بداية من تاريخ 1 ديسمبر 2020، ولا يمكن الإعتداد بها أمام المصالح المكلفة بمراقبة الحجر الصحي.