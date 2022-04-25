أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات، كريم ومان، اليوم الاثنين، عن الشروع في تحيين تشريعات تسيير النفايات لتكييفها مع التوجه البيئي والاقتصادي.

وفي هذا السياق أكد ومان للاذاعة الوطنية، أن الجزائر تعتبر رائدة في مجال وضع التشريعات لتسيير وتثمين النفايات

وان وزارة البيئة دخلت حاليا مرحلة جديدة تتمثل في تحيين هذه التشريعات لكي يكون لها توجه بيئي اجتماعي واقتصادي.

وهذا من أجل تكييف النصوص التطبيقية مع هذه الفلسفة والنظرة الجديدة في تسيير النفايات”.

كما أوضح ذات ان “منظومة تسيير النفايات يجب أن تواكب التطور العمراني والمستوى المعيشي للمواطن الذي يجب أن ينخرط في هذه العملية،

خاصة بعد أن أصبحت النفايات المنزلية التي تقدر بحوالي 13 مليون طن سنويا تشكل موردا اقتصاديا هاما”.

وأشار المتحدث الى ان “54 بالمائة من النفايات هي مواد عضوية يمكن استغلالها لصناعة الأسمدة والطاقة” لذلك ومن أجل تثمين هذه النفايات واستغلالها بطريقة جيدة

طالب ومان “بضرورة وضع معايير للفرز بمساهمة جميع الفاعلين خاصة البلديات التي يجب أن تسطر برنامجا واضحا

بالنسبة لكل أنواع النفايات المراد فرزها في المصدر مع وضع برنامج تحسيسي”.

من جانب آخر، أضاف ومان أن نشاط تسيير ومعالجة النفايات أصبح يستقطب المستثمرين بدليل أن عدد المؤسسات الناشطة في هذا المجال إرتفع من 2900 مؤسسة خلال سنة 2014 إلى 14 ألف مؤسسة خلال سنة 2020.

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أكثر من 14 ألف مؤسسة تنشط في تسيير ومعالجة النفايات

كما كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان، أنه تم إحصاء خلال سنة 2021 أكثر من 14 ألف مؤسسة.

تنشط في قطاع تسيير ومعالجة النفايات ع

لى مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.