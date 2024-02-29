الشروع في تخفيض 10 بالمائة عن سعر مختلف المواد الغذائية

يعتزم العديد من المنتجين الجزائريين تخفيض أسعار عدد من المنتجات الغذائية واسعة الإستهلاك. قبل حلول شهر رمضان، إستجابة لدعوة وزارة التجارة وترقية الصادرات بهذا الخصوص.

وحسبما أفادت به الإذاعة الوطنية، نقلا عن مصادر من وزارة التجارة، فإن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، قد دعا المنتجين الجزائريين، خلال خرجاته الميدانية الأخيرة. إلى خفض أسعار مختلف المنتجات واسعة الاستهلاك على الأقل بنسبة 10 بالمائة. تزامنا مع حلول شهر رمضان، ما من شأنه دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز روح التضامن.

وسجلت الوزارة إستجابة إيجابية واسعة من قبل العديد من المنتجين والمصنعين الجزائريين.

وأشارت إلى أن مجمع بن حمادي “جيربيور”، قد بادر بتخفيض قدره 10 دج للكيلوغرام على كافة منتجاته من العجائن، وذلك عبر كافة نقاط البيع التابعة له المتواجدة على مستوى بلديات برج بوعريرج، راس الوادي، برج الغدير، منصورة، ومجانة.

وأشار المجمع في بيان له، إلى انطلاق العملية في 26 فيفري الجاري على أن تستمر طيلة شهر رمضان.