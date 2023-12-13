الشروع في تداول القطعة النقدية الجديدة من فئة 10 دنانير 

أعلن بنك الجزائر اليوم الشروع في تداول قطعة نقدية معدنية جديدة من فئة 10 دنانير جزائرية.

وحسب ذات البنك وسيتم تداول القطعة النقدية معدنية الجديدة من فئة 10 دنانير جزائرية بموجب النظام رقم 02-2023 المؤرخ في 21 سبتمبر .2023 .

وفقا لذات البنك يرمز وجه القطعة النقدية الجديدة ذات العشرة دنانير إلى إمكانيات الجزائر في مجال الطاقات المتجددة.

ويأتي هذا الإصدار والتداول الرابع، تبعا للقطع النقدية المعدنية التي جددت من فئة 50 دج و100 دج و200 دج.