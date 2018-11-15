الشروع في ترحيل 251 عائلة بـ 8 بلديات في اطار العملية 24 للترحيل بالعاصمة

شرعت مصالح ولاية الجزائر في الشطر الأول للمرحلة الثالثة للعملية ال24 للترحيل.

العملية تمس قاطني السكنات المتواجدة على ضفاف الاودية بكل من الحراش ووادي السمار وسكان القصدير المحاذي للطريق ببلدية الكاليتوس.

وسكان الاسطح و الاقبية في العمارات طور التهيئة بالمحمدية والجزائر الوسطى.

العملية يستفيد بموجبها 251 عائلة من سكنات اجتماعية من الاحياء التالية:

46 عائلة من الحي القصديري “براقي”، و3 عائلات بالملعب البلدي “زروقي مولود” في بلدية الكلتوس.

35 عائلة من الحي القصديري “سنيغي”، 10 عائلات من الحي القصديري المحاذي لمسجد “حسان بن ثابت”.

13 عائلة من الحي القصديري المحاذي لمحطة القطار ببلدية وادي السمار.

95 عائلة من الحي القصديري بوادي الحراش.

عائلتين بالسكنات القصديرية لمشروع توسعة ضفاف وادي شايح بالمقرية في حسين داي.

4 عائلات بالسكنات المحاذية لمستودع “مجمع الرياض” ببوزريعة ، و9 عائلات قاطنة بمكان المسمى “ريجا” في بن عكنون بمقاطعة بوزريعة.

3 عائلات قاطنة بارضية ملعب الغولف بدالي براهيم في مقاطعة الشراقة.

14 عائلة قاطنة بالأسطح والأقبية بالعمارات في طور التهيئة بالجزائر الوسطى بمقاطعة سيدي أمحمد.

6 عائلات تقطن بالنقاط السوداء ببلدية المحمدية في مقاطعة الدار البيضاء.

وسترحل هذه العائلات الى أحياء 264/1200 مسكن سلاماني بالكاليتوس، حي 985/1602 مسكن بالدويرة.

حي 1200 مسكن حوش ميهوب ببرقي، وحي 122/2140 مسكن بأولاد فايت.