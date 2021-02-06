أعلنت مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري عن الشروع في تركيب أرصفة عائمة على مستوى 45 ميناء صيد وترفيه عبر الوطن.

وأوضح بيان الشركة أن إنطلاق مشروع تركيب أرصفة عائمة بداية من الشهر الحالي من أجل التعامل مع الازدحام والتشبع العالي.

المشروع يتكون من بناء 9600 متر طولي من الرصيف الذي يسمح بإرساء ما يقرب من 4000 قارب صيد ومتنزه جديد.

فيما خصصت ميزانية مليار دينار لهذا المشروع والذي سيتم تنفيذه بالكامل من قبل المهارات والقدرات المحلية.

ويعتبر هذا المشروع أول تجربة جزائرية في هذا المجال لتصميم وتصنيع هذا النوع من المعدات على نطاق صناعي.

CP SGPP du 4 fevrier 2021

وأكدت مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري أن إنجاز هذا المشروع محليا سيوفر ما قيمته 25 مليون يورو من العملة الصعبة.

ومن خلال هذا المشروع سيتم الإستفادة من المساحات في الموانئ، بما يتوافق مع إنشاء 6 موانئ صيد جديدة.

وذلك بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار دينار وسيخلق أكثر من 8000 منصب عمل جديد.