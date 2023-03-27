الشروع في تركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون

باشرت اليوم الاثنين مصالح مديريتي توزيع الكهرباء والغاز بولايتي ميلة وبرج بوعريريج، عملية تركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون بمنازل الزبائن العاديين.

وأوضح مدير التوزيع بميلة، خير الدين لوكام، في تصريح “لوأج”، أن المديرية إستلمت ما يقارب 4.000 وحدة من كواشف أحادي أكسيد الكربون كحصة أولية. على أن تستفيد تباعا من حصص أخرى. وقد تم ابتداء من اليوم الشروع في تركيب الكواشف المستلمة بمنازل الزبائن العاديين إنطلاقا من بلدية ميلة.

كما أشار إلى أنه تم ضبط برنامج عمل لتركيب هذه التجهيزات في أقرب الآجال الممكنة. حيث ستوزع الحصة المستلمة على الوكالات التجارية الكائنة عبر إقليم الولاية ليتكفل أعوانها بتركيبها. مشيرا إلى أن هؤلاء الأعوان سيقومون إلى جانب تركيب هذه التجهيزات والتحقق من سلامتها بمراقبة شبكات الغاز الداخلية للمنازل. للتأكد من مطابقتها للشروط التقنية المطلوبة مع فحص أجهزة التدفئة والطهي التي تشتغل بالغاز للتأكد من سلامتها.

كما أبرز أنه “بناء على رأي العون المختص” يمكن تركيب أكثر من كاشف غاز أحادي أكسيد الكربون بالمنزل الواحد إذا تطلب الأمر ذلك. مردفا أن عملية تركيب الكواشف ستمس بداية الأحياء والتجمعات السكنية الكبرى لتشمل تدريجيا باقي المناطق. وهو ما يستدعي تجاوب المواطنين مع أعوان مديرية توزيع الكهرباء والغاز المكلفين بهذا العمل لتسهيل مهامهم.

ومن جانبها أفادت المكلفة بالإعلام بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية برج بوعريريج، نريمان لوناكل. أن هذه العملية تأتي تنفيذا لتعليمات السلطات العليا المتعلقة بتزويد بيوت المواطنين بكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون. مضيفة بأن هذه الأجهزة توزع مجانا ويتم تركيبها من طرف أعوان المديرية المؤهلين.