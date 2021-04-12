الشروع في ترميم كاتدرائية نوتردام بباريس شتاء 2022

بعد الحريق الهائل الذي التهم قبل سنتين كاتدرائية نوتردام في قلب باريس تبدأ أعمال الترميم في الشتاء المقبل.

وخسرت التحفة القوطية الشهيرة ، سهمها وسقفها وساعتها وقسما من قبّتها حين التهمتها النيران شهر أفريل 2019.

حيث واكبت الكاتيدرالية تاريخ العاصمة الفرنسية على مدى أكثر من 850 عاما.

وتنتهي أعمال ضمان السلامة في الكاتدرائية في الصيف، وهي محطة مرتقبة بفارغ الصبر لمباشرة ورشة إعادة بنائها “طبق الأصل”.

وتجري المراحل الأخيرة من أعمال التدقيق في السلامة على وجه السرعة داخل الكاتدرائية وحول الفجوة الهائلة التي خلفها انهيار السهم.

وتم حتى الآن قطع ألف شجرة سنديان في فرنسا يجري حاليا تجفيفها لاستخدامها في إعادة بناء السهم وقاعدته وقبّته.

وتم جمع حوالى 830 مليون يورو من الهبات الوطنية والدولية من حوالى 350 ألف مانح.