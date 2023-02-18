الشروع في تزويد المنازل بكاشف غاز السام

باشرت شركة سونلغاز، اليوم السبت، في وضع كاشف غاز أحادي أكسيد الكربون، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما أشار بيان سونلغاز، إلى أن العملية انطلقت من منطقة بوسعادة التابعة لولاية المسيلة.

في حين، أضاف البيان ذاته، لشركة سولغاز، أن عملية تزويد العائلات بكاشف غاز أكسيد الكربون،ستشمل كل ولايات الوطن. وكمرحلة أولى ولايات سلسلة الهضاب العليا التي يبلغ عددها 21 والمعروفة بالبرودة الشديدة.

وفي نفس السياق، أشارت الشركة، على أن عملية التركيب داخل المنازل، ستمس تدريجيا لـ11 مليون زبون. بالموازات مع مواصلة عملية مراقبة التركيبة الداخلية و التجهيزات التي تشتغل بالغاز.

كما دع خليل هدنة الناطق الرسمي باسم سونلغاز، المواطن إلى المساعدة بتسهيل الظروف لعمالنا المكلفين بإنجاز هذه العملية ميدانيا وفي أحسن الأحوال.

وكان قد باشر مجمع “سونلغاز” الإجراءات اللازمة لتجسيد مشروع تزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة الكشف عن الغازات المحترقة. وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع تحديد هدف اقتناء وتوزيع 5.2 مليون كاشف كمرحلة إستعجالية، ما بين السنة الجارية وبداية 2024، في إطار مناقصة وطنية ودولية.

كما أوضح الناطق الرسمي باسم سونلغاز، خليل هدنة، في تصريح لـ”وأج”، أن المجمع “قام بالإجراءات اللازمة لتجسيد المشروع على أرض الواقع”. “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 يناير المنقضي”. “بغية الحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل”.

في حين، ذكر بأن الاحتياجات الوطنية فيما يخص هذه الكاشفات “تقدر بـ22 مليون وحدة، سيتم العمل على توفير ربعها”. أي “حوالي 5.2 مليون كاشف، بشكل استعجالي”.