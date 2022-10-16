الشروع في تزويد كل المدارس الإبتدائية بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم الأحد، الشروع في تزويد كل المدارس الإبتدائية عبر كامل التراب الوطني بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية لفائدة تلاميذ السنوات الثالثة، الرابعة، والخامسة ابتداء من يوم غد الإثنين.

ويأتي القرار تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية وتجسيدا للإجراءات الرامية إلى تخفيف وزن المحفظة في مرحلة التعليم الإبتدائي.

وحسب بيان وزارة التربية، فإن الأمر يتعلق بتوفير نسخ طبق الأصل من الكتب المدرسية المقررة، تخصص لكل تلاميذ السنوات الثالثة، الرابعة والخامسة من مرحلة التعليم الابتدائي، حسب ما يلي: ثمانية (8) عناوين لكل تلميذ في الثالثة ابتدائي ثمانية (8) عناوين لكل تلميذ في الرابعة ابتدائي، تسعة (9) عناوين لكل تلميذ في الخامسة ابتدائي.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه النسخ من الكتب تبقى ملكا للمدارس، ويستعملها تلاميذ المستويات المعنية، داخل القسم، أي أن كل تلميذ من تلاميذ المستويات سالفة الذكر يصبح لديه كتاب اقتناه أو استلمه مجانا حسب الحالة، يحتفظ به في منزله، ونسخة ثانية طبق الأصل لنفس الكتاب محتفظ بها في مدرسته، وهذا بالنسبة لكل الكتب المقررة للمستوى الدراسي المعني وهو ما يجعل أبناءنا في هذه المستويات في غنى عن حمل الكتب في محافظهم.

كما نوهت ذات الهئية، بأن هذا الإجراء إذا كان يخفف وزن المحفظة بشكل قطعي وملموس مما لا يدع مجالا للشك، فإن دور الأولياء يبقى حاسما بعدم حشو محافظ أبنائهم بأشياء وأغراض لا علاقة لها بالدراسة.

من جهة أخرى، سيدخل الكتاب المدرسي الرقمي حيز الاستغلال لكل المستويات التعليمية في المراحل التعليمية الثلاث، في الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من توزيع النسخة الثانية من الكتب المدرسية، والذي سيكون موضوع إعلان لاحق.

وفي الأخير، هنأت وزارة التربية الوطنية، التلاميذ وأولياءهم بهذا الإجراء الذي يدخل ضمن إجراءات عديدة اخذت لتخفيف وزن المحفظة في إطار تجسيد قرارات رئيس الجمهورية، وتهيب بجميع المعنيين بهذه العملية، لاسيما الأولياء للانخراط الكامل والفعال لإنجاح هذا المسعى الذي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على صحة أبنائنا.