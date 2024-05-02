الشروع في تسجيل تلاميذ السنة أولى إبتدائي عن طريق الرقمنة اليوم

سيتمكن أولياء التلاميذ من تسجيل أبنائهم في السنة أولى إبتدائي عن طريق الرقمنة بداية من اليوم الخميس.

ونشرت وزارة التربية الوطنية، فيديو توضيحي لعملية عملية تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، وذلك عبر البوابة الرقمية للوزارة.

وأوضح مقطع الفيديو التوضبحي الذي نشرته الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك. عملية التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي بعنوان “رقمنة عملية التسجيل في السنة الأولى ابتدائي”

وأفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الوزاري الخاص بتسجيل تلاميذ السنة أولى ابتدائي عبر النظام المعلوماتي، المعتمد من قبل الوصاية لأول مرة تحضيرا للدخول المدرسي 2024-2025.

وأكدت الوزارة أن التسجيل في السنة الأولى ابتدائي سيكون عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه. ابتداء من هذه السنة باستغلال الربط البيني بين النظام المعلوماتي والسجل الآلي للحالة المدنية. لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. حيث يعتبر كل طفل مولود خلال سنة 2018 مسجلا تلقائيا في السنة الأولى ابتدائي. وأي تسجيل خارج هذا النظام يعتبر لاغيا وعديم الأثر.

ويخص التسجيل في السنة الأولى ابتدائي الأطفال المولودين ما بين أول جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018. أما الأطفال المتمدرسون حاليا في أقسام التربية التحضيرية، والمسجلين على الأرضية الرقمية فإنهم غير معنيين بالعملية،.

وتمتد فترة استكمال التسجيل في السنة الأولى ابتدائي من 2 إلى 31 ماي 2024 . كما يتم تسجيل الأطفال بالمدارس الابتدائية القريبة من مقر اقامتهم، لضمان التوزيع المتوازن للمتمدرسين على الهياكل المدرسية.

طريقة التسجيل

و يحجز الولي أو الوصي الشرعي المعلومات المضمنة في الاستمارة الالكترونية، لطلب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي المتاحة على الفضاء المخصص له ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط: https://awlyaa.education.dz، مع اختيار بالترتيب حسب الرغبة ثلاث (3) مدارس ابتدائية قريبة، من مقر إقامته أو عمله. وكذا رفع الوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الولي أو الوصي الشرعي بالطفل (صفحة ميلاد الطفل من الدفتر العائلي أو وثيقة ثبوتية أخرى)، ووثيقة حديثة تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة (وصل الكهرباء والغاز أو بطاقة الإقامة أو شهادة العمل …)، أو الوثيقة المتعلقة بالإعاقة عند الاقتضاء ( الشهادة الطبية أو بطاقة الإعاقة