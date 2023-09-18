الشروع في تسجيل مواليد 2018 في السنة الأولى إبتدائي.. هكذا تتم العملية

فتحت وزارة التربية الوطنية باب التسجيل الإستثنائي في السنة الأولى إبتدائي لمواليد سنة 2018.

وحسب تعليمة للوزارة، فإن التسجيل الإستثنائي في السنة الأولى إبتدائي يكون عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية دون سواها ابتداء من الدخول المدرسي 2023/2024. ويمكن طلب التسجيل الإستثنائي في السنة الأولى إبتدائي للأطفال المولودين خلال الفترة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2018.

كما أن العملية تخص التلاميذ المولودين شهر جانفي فيفري مارس 2018. ويسمح لهؤلاء بالتمدرس مباشرة في السنة الأولى ولكن بشرط توفر المقاعد البيداغوجية في قسم السنة الأولى وأن لا يتجاوز عدد تلاميذ السنة الأولى 34 تلميذ. يعلم الأولياء بفترة التسجيل ابتداء من الإثنين 18 جانفي عن طريق الإشهار في المدارس.

كما يتم طلب التسجيل الإستثنائي في السنة الأولى ابتدائي عبر فضاء الأولياء في الأرضية الرقمية

كما يمكن للولي الذي طلب التسجيل الإستثنائي حجز المعلومات المضمنة في استمارة.