الشروع في تسليم مفاتيح السكنات لمكتتبي LPP بالمعالمة

شرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI في تسليم مفاتيح السكنات لمكتتبي LPP.

وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، ، فإن العملية تخص المكتتبين الذين قد سددوا مستحقاتهم المالية في موقع 2058 سكن بالمعالمة سيدي عبد الله.

كما دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تدعو المكتتبين للتقدم إلى مقر مديرية المشاريع لاستلام المفاتيح ابتداءً من الأحد المقبل.

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