الشروع في تسوية مستحقات المُخزنين لبطاطا الإستهلاك لموسم 2020/2019

تنطلق، اليوم الأحد، عملية تسوية مستحقات الفلاحين والمتعاملين المخزنين لبطاطا الإستهلاك ما بعد الموسمية لموسم 2020/2019.

يشرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم في تسوية مستحقات الفلاحين والمتعاملين المخزنين لبطاطا الإستهلاك ما بعد الموسمية لموسم 2019/2020.

العملية تأتي بعدما تم رفع كل التحفظات وتسوية كافة ملفات المتعاملين بدقة، علما أن هذا الإجراء سيشمل دفع منح 37 متعامل منتشرين عبر 11 ولاية منتجة لهذه المادة.

وعليه يدعو الديوان كافة الفلاحين والمتعاملين المنتجين والمخزنين المساهمين في عملية التفريغ، إلى التقرب من مصالح الديوان لإتمام الإجراءات الإدارية للحصول على مستحقاتهم المالية.

وكان الديوان قد ساهم رفقة الفلاحين المنتجين والمخزنين بشكل كبير في ضبط السوق وإستقرار أسعار بطاطا الإستهلاك في الفترة الممتدة بين شهري أفريل وجوان.

والتي تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك أين يكثر الطلب على هذه المادة الواسعة الاستهلاك.