الشروع في تسويق القهوة بأسعارها المدعمة تدريجيا

شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات في توزيع كميات من القهوة المدعمة على الأسوق تطبيقا لقرار تسقيف أسعارها.

وقال أحمد مقراني، مدير عام ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، في تصريح “للتلفزون العمومي”. أن الوزارة إتخذت كل الإجراءات للشروع في التطبيق المرن والسلس والتدريجي للمرسوم التنفيذي الذي يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الإستهلاك.

كما أضاف المتحدث، أن الوزارة باشرت ضخ كميات من مادة القهوة المدعمة على مستوى سلسلة التوزيع بالجملة. من أجل توزيعها على محلات التجزئة وبأسعار مقننة.

وكانت الحكومة أصدرت مرسوما تنفيذيا رقم 24/279 المؤرخ في 20 أوت الماضي، يحدّد سقف سعر قهوة “أرابيكا” بـ1250 دينار للكيلوغرام وقهوة “روبيستا” بـ1000 دينار.

كما ينص المرسوم، على أنه يسقف هامش الربح الأقصى المطبق عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة لإعادة البيع على الحالة، بنسبة 3 بالمائة. ويحسب على أساس القيمة لدى الجمارك، فيما يسقف هامش الربح الأقصى المطبق على المنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة. الموجهة للتحويل بنسبة 4 بالمائة، و يحسب على أساس سعر التكلفة.