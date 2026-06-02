الشروع في تسويق اللحوم المستوردة والمذبوحة محليا قريبا

أعلن الديوان الجهوي للحوم بالغرب إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال تسويق اللحوم الحمراء “تجار الجملة أو التجزئة”. أنه سيتم تسويق اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة والمذبوحة محليا خلال الأيام المقبلة.

ودعا الديوان الراغبين في الانخراط في هذه العملية التواصل مع المديرية المركزية للتسويق الكائن مقرها بحي المقرات إيسطو وهرا.ن أو بالتواصل الإلكتروني قصد إيداع الملف التجاري والجبائي.