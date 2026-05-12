الشروع في تسويق اللحوم المستوردة والمذبوحة محليا الأيام المقبلة

أعلن الديوان الجهوي للحوم بالغرب “EPE ORVO SPA”، أنه سيتم الشروع في تسويق اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة. والمذبوحة محليا خلال الأيام المقبلة.

وأشار الديوان، في إعلان له، أنه على كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تسويق اللحوم الحمراء تجار الجملة أو التجزئة، سيتم تسويق اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة والمذبوحة محليا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الديوان، أنه على الراغبين الإنخراط في هذه العملية التواصل مع المديرية المركزية للتسويق الكائن مقرها بن حي المقرات إيسطو وهران. أو بالتواصل الالكتروني عبر [email protected] قصد إيداع الملف التجاري و الجبائي www.facebook.com/epeorvo

