الشروع في تسويق قسيمة “Apostille” على مستوى مكاتب البريد

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أنه سيتم ابتداءً من يوم الخميس 09 جويلية 2026. الشروع في تسويق قسيمة الأبوستيل (Apostille) على مستوى مكاتب البريد.

وأشارت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها، أن هذه القسيمة تستعمل للمصادقة على الوثائق الرسمية الموجهة للاستعمال خارج الوطن لفائدة الدول. المنضمة إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية.

كما أضافت أن هذه الخدمة تندرج في إطار جهود مؤسسة بريد الجزائر الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمة العمومية من المواطنين.

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