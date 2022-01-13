الشروع في تسويق وتصدير اللقاح الجزائري كورونافاك

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن الشروع في تسويق لقاح كورونافاك الذي يقوم مجمع صيدال العمومي بانتاجه.

ويأتي ذلك، تبعا لحصول اللقاح على قرار التسجيل في 30 ديسمبر 2021. بعد التصديق على مختلف الاختبارات التي أجرتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالتنسيق مع الشريك الصيني، والمتعلّقة بفعالية وسلامة اللقاح.

وحسب بيان لذات الوزارة، تصل القدرة الانتاجية للّقاح إلى 96 مليون لقاح في السنة.

كما سيتم تكييف مخطط التحميل الخاص بوحدة قسنطينة التابعة لصيدال مع الإحتياجات الوطنية، حسب وتيرة حملة التلقيح. وحسب فرص التصدير بالنسبة للاحتياجات الدولية.

وأضاف البيان، أنه يدعّم ويرافق مجمّع صيدال في مشروع تصدير اللقاح كل من وزارة الصناعة الصيدلانية، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية.

هذا وقد تمّ عقد اجتماعات لهذا الغرض بغية دراسة التسهيلات والفرص الممنوحة إلى المجمّع من قبل الهيئات المالية الدولية. بصفتها مانحة للبلدان التي تواجه صعوبات في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.

وتأتي هذه الخطوة، تبعا لتفشي جائحة كوفيد-19. وفي إطار الإجراءات المتّخذة من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية، من أجل ضمان إنتاج واتاحة اللّقاح المضاد لفيروس كورونا كورونافاك المصنّع من قبل مجمّع صيدال بالتنسيق مع مخابر سينوفاك الصينية.

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