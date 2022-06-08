الشروع في تصحيح أوراق البيام هذا الأحد

من المنتظر ان يشرع اثر من 3 آلاف استاذ في عملية تصحيح اوراق امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الأحد .وهذا بعد الانتهاء من عملية الاقفال التي تبدأ اليوم الخميس. في حين سيتم نشر النتائج النهائية نهاية الشهر الجاري حسب ما كشف عنه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد .

انتهى أمس أكثر من 740 ألف تلميذ من امتحان شهادة التعليم المتوسط . حيث خرج التلاميذ راضين من امتحان مادتي اللغة الفرنسية والعلوم هذه الأخيرة التي كانت في متناول التلميذ المتوسط .

فيما سيتم الإعلان عن النتائج نهاية الشهر الجاري

من جهة أخرى وحسب المعلومات المتوفرة النهار فقد قررت وزارة التربية الوطنية ربط موقع الرقمنة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وهذا قصد الإسراع من عملية الاعلان عن النتائج المتعلقة بالامتحانات الرسمية النهائية. خاصة ما تعلق بالبيام من خلال ارسال نتائج الفصول الثلاث الى الديوان احتسابها والإعلان عن النتائج النهائية .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار فإن هذه العملية تسمح لمدير المؤسسة التربوية. الاطلاع على النتائج التي تحصل عليها تلامذته مباشرة بعد انتهاء الديوان من عملية جمع وإعداد النتائج. وهذا قصد تسهيل عملية الإعلان عن النتائج التي كانت تتم بطريقة تقليدية حيث يكلف الأمين العام بالمديرية بالتوجه للديوان قصد احضار النتائج وبعدها نشرها والإعلان عنها .

تسخير أكثر من 3 آلاف استاذ لعملية التصحيح

وتشير المعلومات ايضا الى ان وزارة التربية الوطنية شددت من خلال مراسلتها على ان ترفق نقاط التلاميذ المعنيين بالامتحانات الرسمية بالرقم السري الخاص بكل تلميذ. والتأكد من صحة المعلومات التي تم إرسالها الى الديوان لتفادي اي خطأ مستقبلا .

وقد تلقى مديرو المؤسسات التعليمية، أوامر بضرورة استعجال عملية حجز النقاط. والقاضية بربط قاعدة بيانات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بقاعدة بيانات الأرضية الوطنية للرقمنة. والتي يترب عنها احتساب معدلات القبول للتلاميذ واستظهار النتائج النهائية للناجحين، مع متابعة استكمال ورصد العلامات .