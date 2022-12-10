الشروع في تصحيح الإختبارات وعقد مجالس الأقسام غدا

من المنتظر أن تشرع المؤسسات التربوية في الطورين المتوسط والثانوي، في عقد مجالس الأقسام هذا الأسبوع، وصب النقاط على كشوف النقاط، تحسبا لعطلة الشتاء المقررة في 22 ديسمبر الجاري.

وحسب تعليمة لوزارة التربية فإن مجالس الأقسام ستكون بداية من هذا الأسبوع لمناقشة نقاط التلاميذ. وإعداد المعدلات النهائية وتحويلها للأرضية الرقمية ليستطيع الأولياء استخراجها بطريقة إلكترونية.

كما أمرت وزارة التربية المؤسسات التربوية، بتعميم كشوف النقاط الإلكترونية باعتبار أن كل التلاميذ مسجلين عبر الأرضية الرقمية. حيث يتم إعلان التلاميذ وأوليائهم بعلاماتهم عبر الدخول إلى المنصة الرقمية المخصصة لذلك.

وقد عمدت العديد من المؤسسات التربوية، إلى التعامل مع الأولياء بهذه الطريقة. حيث سيتمكن الأولياء من معرفة نقاط أبنائهم مادة بمادة بمجرد إرسال طلب، إلى مدير المؤسسة التربوية.

وفي هذا الصدد وجهت وزارة التربية، مراسلة إلى المؤسسات التربوية أمرتهم من خلالها بضرورة عقد مجالس الأقسام مباشرة بعد الإنتهاء من عملية التصحيح. وهذا لتوحيد وضع العلامات في الأرضية الرقمية وتمكين مهندسي الإعلام الآلي من حجزها لتكون جاهزة يوم تسليم كشوف النقاط.

وفي هذا الصد فقد أكدت وزارة التربية في العديدمن المرات، أنها واضحة فيما يخص الأرضية الرقمية وتسليم كشوف النقاط إلكترونيا. وهذا حسب المنشور الوزاري 1737، حيث وضعت الوزارة كل الإجراءات التي يتم اعتمادها.

وحسب المنشور فإن الوزارة طالبت من مديري المؤسسات التربوية، على ضرورة ضبط قوائم التلاميذ حسب الأفواج. بما فيها تلاميذ السنة أولى ابتدائي والتلاميذ الذين سيجتازون امتحان السانكيام. إضافة إلى التلاميذ المحولين والقادمون وكذا التلاميذ المدمجين.