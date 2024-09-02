الشروع في تصدير أقلام الأنسولين إلى إفريقيا هذا الشهر

سيشرع مصنع نوفو نورديسك الجزائر إبتداء من شهر سبتمبر الجاري في تصدير أقلام الأنسولين إلى دول إفريقية.

وحسب بيان للمصنع، فإنه سيشرع في تصدير أقلام الأنسولين الحديثة إلى إفريقيا إبتداء من الشهر الجاري “سبتمبر”. حيث أكد المدير العام لنوفو نورديسك الجزائر، حمزة بن حركات. أن الأولوية بالنسبة لهذه الشركة هي الإستفادة من مرافق التصنيع الحالية لضمان التوفر الدائم للأدوية الحديثة للمرضى الجزائريين. مجدّدا في ذات السياق إلتزام شركته بتوظيف القدرات الإنتاجية على أحسن شكل.

يذكر أن مصنع نوفو نورديسك الجزائر الذي يتوفر على موقعين اثنين للإنتاج، أحدهما في تيزي وزو و الآخر ببوفاريك ولاية “البليدة”. كما قام نهاية أفريل الفارط من موقع إنتاجه ببوفاريك المتخصص في إنتاج أقلام الأنسولين الحديثة. بإطلاق أول عملية تصدير لأقلام الأنسولين نحو المملكة العربية السعودية. كما ضمت هذه الشحنة التي تمت عبر ثلاث مراحل 2،5 مليون قلم أنسولين برقم أعمال قدر بـ 11 مليون أورو.

كما سبق لوحدة تيزي وزو التي دخلت في الإنتاج سنة 2006. تصدير أول شحنة من مادة الميتفورمين نحو ليبيا، في شهر نوفمبر 2023. و يلبي إنتاج هذه الوحدة المتخصصة في تصنيع أشكال جافة من الأدوية المضادة لمرض السكري و التي يتم تناولها عن طريق الفم (الميتفورمين). 50 بالمائة من الطلب الوطني.