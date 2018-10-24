الشروع في تصدير أولى سيارات “كيا” الجزائرية نحو موريتانيا هذه السنة

سيشرع مجمع غلوبال غروب في تصدير سيارات “كيا” الجزائرية نحو موريتانيا والاستثمار في الخدمات اللوجيستية.

بعد توقيعه سهرة الثلاثاء إتفاقيتين للتعاون والشراكة مع مجمع “أيتش.بي” الموريتاني سهرة الثلاثاء.

وأفاد المدير العام لدياز للتصدير سفيان مراد، أن المجمع يعتزم عبر فرعيه دياز للتصدير ودياز للاستثمار مع المجمع الموريتاني “HB ” بوشرايا.

الخوض في كل مجالات توزيع وتسويق كل أنواع سيارات كيا الجزائرية نحو موريتانيا ودول غرب أفريقيا خلال السنة الجارية.

مشيرا إلى أن العملية تندرج في إطار مساعي الجزائر المستمرة لترقية الصادرات خارج المحروقات وبناء تكامل اقتصادي مع دول الجوار.

أين يعمل المجمع من خلال فروعه على إنجاز جسور لوجيستية تساعد على تنشيط التجارة وحركة النقل والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وستدخل شركة دياز للاستثمار في شراكة تعاون مع مجمع بوشرايا لخلق منطقة حرة وانشاء شركة نقل جزائرية-موريتانية.

تسمى “لوغام” و يكون مقرها بمنطقة بئر موغرين التي تقع على بعد 400 كم بين الحدود الجزائرية الموريتانية.

ومن شأن هذه الاتفاقية إرساء قاعدة لوجيستية لتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال تسهيل نقل وتخزين المنتجات.

في الأراضي الموريتانية وبلدان غرب أفريقيا وخلق فرص شغل لشباب المنطقة.

وتسمح الاتفاقيات بتدريب وتكوين الفريق المعتمد من قبل مجمع بوشرايا الى جانب تكوين وتأطير فريق الشريك الموريتاني.

والتركيز على التدريب التقني والتجاري في عمليات التوزيع وما بعد البيع بالإضافة إلى المراقبة المستمرة للمهارات.

وتقييمها من خلال الزيارات المنتظمة الى المصانع والشركات التابعة لمجمع غلوبال.